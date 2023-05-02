Гловацкий Юзеф Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гловацкий
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46078. ГЛОВАЦКІЙ, ЮЗЕФЪ КОНСТАНтиновъ. К. Новоалександрійск. у., гм. Куровъ, Д. Бржозовка-Гаць, 22 л.; — Варшавск. С. П., 8 п. 1 ч. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 17 Мая 905.
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