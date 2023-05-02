Шаров Илья Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Илья
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8154. ШАРОВ, ИЛЬЯ ЕГОРОВИЧ, 21 л. Гр. Котельническ. у., Арбажск. в., д. Филиппова; - Н. С. 5 уч. Котельническ. у. Грабеж, лиш. св. 3 г. условно.
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