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Шаров Илья Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаров
Имя
Илья
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8154. ШАРОВ, ИЛЬЯ ЕГОРОВИЧ, 21 л. Гр. Котельническ. у., Арбажск. в., д. Филиппова; - Н. С. 5 уч. Котельническ. у. Грабеж, лиш. св. 3 г. условно.

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