Чащин Каллиник Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чащин
- Имя
- Каллиник
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11863. ЧАЩИН КАЛЛИНИК ЕФРЕМОВИЧ, 20 л., Тюменск. окр., Емуртлинск. р., д. Чащиной. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/Ѵ—25.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.