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Чащин Каллиник Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чащин
Имя
Каллиник
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
15 май 1925
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
11863. ЧАЩИН КАЛЛИНИК ЕФРЕМОВИЧ, 20 л., Тюменск. окр., Емуртлинск. р., д. Чащиной. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/Ѵ—25.

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