Блинников Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинников
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20404. БЛИННИКОВЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кашир. у., Ростовецк. в., с. Топканова, 23 л.;—З. Н. 2 уч. Коломен. у., 171 и 172 М. (кража), тюр. 9 м. Исп. 23 Нояб. 908. 905 37743 1635 У. | 901 39698 170 М. | 903 46069 1655 У. | 99 39477 169 М.
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