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Коробкова Александра Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробкова
Имя
Александра
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
21 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6570. КОРОБКОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА, 46 л., Севск. у., Подбужск. в. и с., Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 21 июня 923.

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