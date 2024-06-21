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Чистякова Дарья Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистякова
Имя
Дарья
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141274. ЧИСТЯКОВА, ДАРЬЯ ПЕТРОВА. К. Валдайск. у., Рабежск. в., д. Глѣбова, 21 г.; — Осташков. Г. С. 6 Окт. 909, 12 и 169 М., по сов. съ 2 приг. сего Г. С. отъ сего же числа (169 М. — тюр. 3 м. и 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 909.

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