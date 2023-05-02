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Денбель Харитон Францевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денбель
Имя
Харитон
Отчество
Францевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
2592. ДЕНБЕЛЬ ХАРИТОН ФРАНЦЕВИЧ, 23 л., Одесск. г., Николаевск. у., Варваровск. в., колонии Катериненталь. В. Т. 6 стр. корп. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/Х—24.

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