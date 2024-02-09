Твердышев Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Твердышев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 583
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27462. ТВЕРДЫШЕВЪ, Григорій Васильевъ. Кр. Сергач. у., Черновск. в., с. Черновскаго (кузн.), 50 л.; приг. М. С. 1 уч. Сергач. окр., по 169, 5 п. 170 и 1 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 15 Дек. 1886 г.
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