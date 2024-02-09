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Каугия Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каугия
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
133615. КАУГІЯ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Царскосельск. у., Гатчинск. в., д. Черницъ, 22 л.; — У. Чл. СПБ. О. С. по Царскосельск. у., 14, 169, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 16 Окт. 909 г. (тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909. | 907 4117 169 М.

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