Каугия Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каугия
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133615. КАУГІЯ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Царскосельск. у., Гатчинск. в., д. Черницъ, 22 л.; — У. Чл. СПБ. О. С. по Царскосельск. у., 14, 169, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 16 Окт. 909 г. (тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909. | 907 4117 169 М.
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