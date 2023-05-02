Анисочкин Дмитрий Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисочкин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70784. АНИСОЧКИНЪ, ДМИТРІЙ ГАвриловъ. К. Епифанск. у., Соколовск. в., д. Апарка, 28 л.; — Тульск. О. С., 134, 135 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюля 907.
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