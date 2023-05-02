Захаров Петр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132828. ЗАХАРОВЪ, ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Ефремов. у., Дмитріевско-Локатецк. в., с. Полевыхъ-Локатцевъ, 41 г.; — З. Н. 1 уч. Ливенск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.
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