Захаров Петр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Петр Алексеев

Захаров Петр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Петр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
132828. ЗАХАРОВЪ, ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Ефремов. у., Дмитріевско-Локатецк. в., с. Полевыхъ-Локатцевъ, 41 г.; — З. Н. 1 уч. Ливенск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close