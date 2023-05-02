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Михальский Яков Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михальский
Имя
Яков
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
7454. МИХАЛЬСКИЙ ЯКОВ ПАВЛОВИЧ, 18 л., Омск. у., Сосновск. в. Н. С. 1 уч. Омск. у. Ст. 191, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил . в закон. силу 18 окт. 924.

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