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Портнягин Гавриил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Портнягин
Имя
Гавриил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
2654. ПОРТНЯГИН, ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 16 и Гр. Забайкальск. г.;—Н. С. 5 г. Иркутска. Конокрад., лиш. св. 5 и Исп. 23 нояб 922.

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