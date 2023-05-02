Баринова Дарья Арсеньевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баринова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Арсеньевна
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 901. Баринова Дарья Арсеньев., 58 л., г. Твери. Н. С. 18 Отд. г. Ленинграда. Ст. 2 ч. 164, л. с. 1 г. 3 июня 927.
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