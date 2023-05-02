Шохин Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шохин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15228. Шохин Иван Яковлев., 29 л., Сердобск. у., Бутурлинск. в., с. Сластухи. Н. С. 8 уч. Сердобск. у. Ст. 162 п. "г". 2 ч. 175, л. с. 3 г., п. п. 3 г. 28 февр. 927.
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