Иванов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2652. ИВАНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. пос. М.-Вишеры;— Н. С. 4 уч. Бологовск. у. Мошеннич., лиш. св. 7 м., согл. декрет. Ком. Петроградск., труд. комм. от 1 мая 918 г. наказ. сокращ. наполов. Исп. 9 дек. 918.
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