Тимофеев Михаил Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12344. Тимофеев Михаил Никифоров., 18 л., Укр. ССР, г. Зиновьевска. Сыр-Дарьинск. Г. С. Ст. 142, л. с. 2 г. 13 февр. 927.
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