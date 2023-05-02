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Трофимов Никита Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Никита
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
19 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 596
Источник
Скан
Оригинальная запись
27709. ТРОФИМОВЪ, Никита Трофимовъ. Ув. въ зап. ряд. (поденщ.), 28 л.; род. и прип. Демян. у., Лужевск. в., въ д. Злодаряхъ; приг. Демян. Съѣзд. М. С. (во 2 р.), по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ и 8 м. Исп. 19 Янв. 1887 г.

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