Наврузов Тигран Соломонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наврузов
- Имя
- Тигран
- Отчество
- Соломонов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67260. НАВРУЗОВЪ, ТИГРАНЪ СОЛОМОНОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима. 29 л., рд. въ г. Тифлисѣ; — Тобольск. О. С., 134, 135, 152, 1 ч. 1653 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 ½ г. Исп. 19 Мая 907. 98 95348 1655 У. | 94 66418 169 М. 96 37030 170¹ М.
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