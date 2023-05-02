Иванов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3779. ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 20 л., Арск. к., Воскресенск. в., д. Ометаево. Н. С. 4 уч. Арск. к. Ст. ст. 182, 220, лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 17/ѴІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.