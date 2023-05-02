Богданов Илья Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 80384. БОГДАНОВЪ, ИЛЬЯ СТЕПАновъ, 68 л. К. изъ сс. Минусин. у., Мало-Минусинск. в., д. Потрошиловой, рд. Острогожск. у., въ в. и с. Новой Калитвѣ; — Красноярск. О. С., 10 Марта 911, 931¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 26 Апр. 911. | 907 71166 170¹ М. | 75 31680 1648 У. | 902 29478 170 М. | 79 17991 1648 и 1660 У.
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