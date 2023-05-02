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Шармин Иван Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шармин
Имя
Иван
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
14107. Шармин Иван Прокопьевич, 47 л., Тюменск. окр., Ялуторовск. р., д. Шарминой. Н. С. 15 уч. Тюменск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/Х—26.

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