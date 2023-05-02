Агаджанов Арутюн Агаджанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агаджанов
- Имя
- Арутюн
- Отчество
- Агаджанов
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16897. АГАДЖАНОВЪ (онъ же Овесовъ), Арутюнъ Агаджановъ. Податн. сослов. (бакальш.), 21 г., род. и прип. въ г. Ахалцихѣ; приг. М. С. Ахалцихск. отд. Тифлисск. окр., по 3 п. 38 и 42 ст. У. о нак., 285 и 286¹ ст. Улож., въ тюрьму на 4 м. Исп. 20 Янв. 1887 г.
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