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Мисик Дмитрий Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мисик
Имя
Дмитрий
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
136180. МИСИКЪ, ДМИТРІЙ ТЕРЕНТЬЕВЪ. К. Прилукск. у., в. и с. Ольшана, 20 л.; — Лубенск. О. С. 22 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 6 м. Исп. 28 Окт. 909.

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