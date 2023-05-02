Тимиршина Тиширкая
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимиршина
- Имя
- Тиширкая
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10649. ТИМИРШИНА, ТИШИРКАЯ, 44 л. Гр. Бирск. у., Никольск. в., д. Башкибаш; — Н. С. 10 уч. Бирск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 условно.
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