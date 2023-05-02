Малафеев Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малафеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33399. МАЛАФѢЕВЪ, ИВАНЪ СЕМЕНОВЪ. 1., Порѣчск. у., Бородинск. в., 19 л., рд. въ г. Смоленскѣ; — М. С. г. Новаго Двора, Варшавск. у. (во 2 р.), 16 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 24, счит. ср. съ 14 Февр. 905. | 904 24536 1 69 М., гдѣ свѣд. о сословіи и мѣстѣ приписки невѣрны.
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