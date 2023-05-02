Казанцев Василий Ипатович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ипатович
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1342. КАЗАНЦЕВ, ВАСИЛИЙ ИПАТОВИЧ, 30 л. Гр. Камышловск. у., Касимовск. в., с. Фалашова;—Р. В. Т. Т. Пермск. ж. д. Ст. 180 в. «з», лиш. св. 3 г. Исп. 20 июня 922.
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