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Казанцев Василий Ипатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казанцев
Имя
Василий
Отчество
Ипатович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
1342. КАЗАНЦЕВ, ВАСИЛИЙ ИПАТОВИЧ, 30 л. Гр. Камышловск. у., Касимовск. в., с. Фалашова;—Р. В. Т. Т. Пермск. ж. д. Ст. 180 в. «з», лиш. св. 3 г. Исп. 20 июня 922.

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