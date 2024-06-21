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Хамко Максим Еремеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хамко
Имя
Максим
Отчество
Еремеев
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140716. ХАМКО, МАКСИМЪ ЕРЕМѢЕВЪ. К. Прилукск. у., Малодѣвицк. в., д. Толкачевки, 52 л.; — Москов. Ст. М. С. Городск. уч. 13 Окт. 909, 14 и 49 М., тюр. 1 м. Исп. 13 Окт. 909. | 909 128341 49 М.

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