Хацинский Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хацинский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99674. ХАЦИНСКІЙ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣдлецк. у., гм. и пос. Мерды; — Кашинск. О. С., 27 Мая 911, 2 ч. 1653 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Іюня 911. | 909 110542 1 ч. 1655 У. | 904 645191651 У. | 906 93465 50 М. | 902 78275 169 М. | 905 92822 1655 У.
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