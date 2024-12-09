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Кораблев Алексей Ефремов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кораблев
Имя
Алексей
Отчество
Ефремов
Дата исполнения приговора
06 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
95168. КОРАбЛЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФРЕмовъ, 24 л. К. Старицк. у., Дарск. в., д. Великоселья, рд. Тверск. у., Ильинск. в., въ д. Ремизиной; — Москов. О. С., 26 Апр. 911, 150, 152¹, 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 910 6712 169 М. | 909 52303 3 ч. 1655 У.

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