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Чурин Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурин
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
12 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141350. ЧУРИНЪ, ДМИТРІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Сапожков. у., в. и с. Путятина, 50 л.; — Сапожков. У. С., 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Мая 909.

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