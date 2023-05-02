Тутак Марианна Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тутак
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140226. ТУТАКЪ, МАРІАННА (АЛЕКСАНДРА) Григорьева (она же Хомякова). К. Любартов. у., гм. Самокленски, д. Красеника, 43 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Сѣдлецк. г. 17 Сент. 909, 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 8 Окт., счит. ср. съ 17 Сент. 909. | 11 Дек. 908 г., М. С. г. Сѣдлеца, 169 М. — тюр. 3 м.
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