Кокорина Евдокия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокорина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6212. КОКОРИНА ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА, 29 л., Орловск. у., Спасск. в., д. . Голубанцы, Н. С. 3 уч. г. Вятки, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.