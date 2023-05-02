Корташева Прасковья Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корташева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16100. КОРТАШЕВА, ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА, 45 л. Гр. Зубцовск. у., Дорожаевск. в., д. Вершиной; — Н. С. 2 уч. Волоколамск. у. Спекуляция, пр. р. 6 м. Исп. 21 авг. 920.
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