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Устинов Петр Иустинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устинов
Имя
Петр
Отчество
Иустинович
Дата исполнения приговора
08 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
12374. УСТИНОВ ПЕТР ИУСТИНОВИЧ, 24 л., Порховск. у., Тишинск. в., д. Прусы. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, 113, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 8/Ѵ—24.

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