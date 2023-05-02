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Макаров Николай Марович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Николай
Отчество
Марович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8524. МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАРОВИЧ, 33 л., Рязанск. у., Затишьевск. в., с. Каменец. Рязанск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 13 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 авг. 923.

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