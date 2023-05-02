Баран Лаврентий Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баран
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129869. БАРАНЪ, ЛАВРЕНТІЙ вОЙЦѢховъ. К. Красностав. у., гм. Закржевъ, д. Ставце, 35 л.; — Варшав. С. П. 4 Мая 909, 133 и 1 ч. 1465 У., 169 и 170¹ М., по слож. наказ. по приг., напеч. въ 909 г. №№ 47832 и 61927, съ лиш. нѣк. пр. тюр. 2 г. и 3 м. Исп. 8 Апр. 909.
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