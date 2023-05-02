Бегунов Ефим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бегунов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45546. БѢГУНОВЪ, ЕФИМЪ СЕМЕНОВЪ. К. Юрьев. у., Аньковск. в., с. Михалева, 65 л.; — З. Н. 3 уч. Юрьев. у., Владимір. г., 154, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Іюня 905.
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