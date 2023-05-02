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Олейник Максим Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олейник
Имя
Максим
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
11 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
85692. ОЛЕЙНИКЪ, МАКСИМЪ ПЕТровъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Актюбинск. у., Петропавловск. в., рд. Литинск. у., Сосонск. в., въ д. Майданъ-Голосновскомъ; — Винницк. О. С., 22 Апр. 911, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 29 Окт. 910 г. (9 и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 2 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 11 Мая 911. | 905 34223 3 ч. 1655 У.

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