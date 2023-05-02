Туртыгин Сергей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туртыгин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12194. ТУРТЫГИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 56 л., Мелекесск. у., Лебяжск. в. и с. Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Ст. 140в, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 22/Ѵ—24.
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