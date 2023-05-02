Курсит Матильда Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курсит
- Имя
- Матильда
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7703. КУРСИТ МАТИЛЬДА АНДРЕЕВНА, 29 л., Нд. в Витебск. г., Двинск. у. Московск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 76, 184, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Осужд. 29 дек. 923.
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