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Колесов Гордей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесов
Имя
Гордей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
15915. КОЛЕСОВ, ГОРДЕЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Мологск. у., Некоузск. в., д. Правдино; — Н. С. 3 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 9 марта 920. | 919 3307 Кража.

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