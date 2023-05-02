Колесов Гордей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесов
- Имя
- Гордей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15915. КОЛЕСОВ, ГОРДЕЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Мологск. у., Некоузск. в., д. Правдино; — Н. С. 3 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 9 марта 920. | 919 3307 Кража.
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