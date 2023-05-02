Журавлев Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82362. ЖУРАВЛЕВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТровъ (онъ же Ежковъ), 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Юдинск. в., д. Карасьевой, рд. Самарск. г., Ставропольск. у., въ в. и с. Чердаклахъ; — Симбирск. О. С., 15 Марта 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Мая 911. | 910 1 12538 172 М. (покуш.). | 903 96168 2 ч. 1655 У., по отб. нак. по приг., напеч. въ 900 г. № 92137. | 99 47492 169 М. | 94 71047 169 М. | 97 86177 1655 У. | 94 2341 169 М. | 95 44559 169 М. | 93 9546 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.