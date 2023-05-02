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Журавлев Степан Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Степан
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
05 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
82362. ЖУРАВЛЕВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТровъ (онъ же Ежковъ), 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Юдинск. в., д. Карасьевой, рд. Самарск. г., Ставропольск. у., въ в. и с. Чердаклахъ; — Симбирск. О. С., 15 Марта 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Мая 911. | 910 1 12538 172 М. (покуш.). | 903 96168 2 ч. 1655 У., по отб. нак. по приг., напеч. въ 900 г. № 92137. | 99 47492 169 М. | 94 71047 169 М. | 97 86177 1655 У. | 94 2341 169 М. | 95 44559 169 М. | 93 9546 169 М.

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