Сецинский Шимон-Игнатий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сецинский
- Имя
- Шимон-Игнатий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88340. СѢЦИНСКіЙ, ШИМОНъ-ИГНАтій Михайловъ (онъ же Сѣчинскій), 53 л. Мщ. г. Плоцка; — Варшавск. О. С., 4 Янв. 911, 152, и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 61246 и приг. М. С. 10 уч. г. Варшавы отъ 7 Апр. 910 г. (тюр. 6 м.), съ лиш. пр. ос. тюр. 1½ г., съ зач. 1½ г. отб. наказ. Исп. 21 Мая 911. | 904 69612 170 М. | 95 21711 169 М. | 902 17760 170 М.
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