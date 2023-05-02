Попориченко Прокопий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попориченко
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7928. ПОПОРИЧЕНКО ПРОКОПИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Феодосийск. р., Владикавказск. в, д. Малой-Курбаш. В. Т. 6 стр. корп. Ст. ст. 205, 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 20 дек. 923
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