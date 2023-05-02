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Зуйков Егор Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуйков
Имя
Егор
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
23 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3547. ЗУЙКОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 19 л., Суздальск. у., Городищенск. в., с. Барского. Н. С. 1 уч. Ковровск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св.1 г. П. в. з. с. 23/ѴІІ-24.

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