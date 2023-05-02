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Дойников Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дойников
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3990. ДОЙНИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Даниловск. у., Положиновск. в., д. Казанино. Н. С. 3 уч. Даниловск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 дек. 923.

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