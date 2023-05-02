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Устинов Алексей Устинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устинов
Имя
Алексей
Отчество
Устинов
Дата исполнения приговора
26 февраль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 549
Источник
Скан
Оригинальная запись
95785. УСТИНОВЪ. АЛЕКСѢЙ УСТИНОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Карташевск. в., уч. Веселаго, 71 г., рд. Гжатск. у., Воронковск. в., въ д. Куровой; — М. С. 3 уч. Тарск. у., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Февр. 908. | 90 75079 1647 У. | 84 67744 169 М. | 89 9123 169 М.

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