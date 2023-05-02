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Пушкарев Павел Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкарев
Имя
Павел
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 567
Источник
Скан
Оригинальная запись
15949. ПУШКАРЕВЪ, ПАВЕЛЪ федоровъ (онъ же Гудьевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Бугуруслан. у., Пимогинск. в., 45 л., рд. Бузулук. у., Неплюевск. в., въ с. Новыхъ-Ключахъ; — З. Н. 5 уч. Бугуруслан. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Окт. 908. | 98 97076 1643 У.

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