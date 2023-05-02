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Ильина Татьяна Ильина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильина
Имя
Татьяна
Отчество
Ильина
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
146541. ИЛЬИНА. ТАТЬЯНА ИЛЬИНА. К. Зубцовск. у., Артемовск. в., д. Пустошекъ, 64 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч. 27 Окт. 909, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 13 Нояб. 909.

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